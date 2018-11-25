Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Köseoğlu: "Gönül Belediyeciliği Bizim İşimiz"

25 Kasım 2018 Pazar 16:15



25 Kasım 2018 Pazar 16:15

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Ayşe Sula Köseoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde gönül belediyeciliği yapmak için yola çıktıklarını belirterek, "Tüm hemşerilerime açık taahhüdümdür; 'Başlayacağım gün için değil, o koltuktan kalkacağım ve Allah'a hesap vereceğim gün için çalışacağım.' dedi.25. ve 26. dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi aday adayı olarak çıktığı bu yolda şehrin emanetini hakkıyla teslim edeceklerini söyledi.Belediye başkanlığı görevinin koltuğa oturtulduğu gün önem arz eden görevlerden biri olduğunu kaydeden Köseoğlu, "Daha önce de belirttiğim gibi, gerekirse bir dönem başkanlık yapmayı göze alarak Trabzon için doğruları yapmaya çalışacağım. Çünkü belediye başkanlığı görevi bittiği ve insanların karşısına çıkıldığı zaman huzurla gurur içinde bırakılan görevlerdir bunlar. Onun için ben başlayacağım günü değil, o koltuktan kalkacağım ve Allah'a hesap vereceğim gün için çalışacağım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı 'Gönül belediyeciliği'ni şiar edineceğiz. Biz gönül belediyeciliği yapmak için yola çıktık" ifadelerini kullandı.Köseoğlu, hizmet çıtasını daha yükseklere taşımak için çalışacaklarını, önceliğin otopark ve trafik sorununu aşmaya, şehrin imarını ve görüntüsünü güzelleştirmeye, insan yetiştiren ve eğiten projelere ağırlık vermeye yönelik olacağını ifade etti. Köseoğlu, genel siyasette elde ettiği bilgi ve birikimi Trabzon'u daha ileriye taşımak için kullanacağını kaydederek, "Trabzon'umuzu daha da ileriye taşımak, hizmet kervanına hemşehrilerimizin işlerini kolaylaştıracak, zaman tasarrufu ve maddi kazanım sağlayacak Akıllı Şehir Uygulamalarını hayata geçireceğiz. Belediyecilik yanında; engelli kardeşlerimizle, gençlerle ve kadınlarla ilgili çok önemli projelerimiz var. Trabzon olarak kültür ve turizm projelerimizle ön plana çıkmayı hedefliyoruz. Ayrıca, gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için yeni projelerimiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin tüm paydaşlarıyla ve hemşehrilerimizle el ele vererek istişareyi esas alan bir anlayışla yeni projelerimizle Trabzon'u 2023 hedeflerine varmasının ötesinde 10 yılını, 20 yılını, 50 yılını planlayarak geleceğe birlikte taşıyacağız" diye konuştu. - TRABZON