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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan "hamsi"li gönderme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından "hamsi"li gönderme yaptı.

10.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:00Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından "hamsi"li gönderme yaptı.
Zorluoğlu, bazı basın yayın organlarında yer alan "İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın son provokatif eserlerinden biri olan, duvara bantlanmış muz çalışması 120 bin dolardan satışa sunuldu" haberi üzerine, sosyal medya hesabından göndermede bulundu.
Zorluoğlu, twitter hesabı üzerinden hamsinin duvardaki bantlı fotoğrafını paylaşarak, "Eser dediğin böyle olur. Buğulaması daha da güzel olur." ifadesini kullandı.
Konu ile ilgili değerlendirmede de bulunan Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"Biz burada hem hamsinin Trabzonlu için ne manaya geldiğini anlatmak, hem de biraz mizah yapalım istedik. Niyetimiz popüler kültüre bir atıf yaparak Trabzon'a dikkat çekmekti. Bu paylaşımımız özellikle gençler tarafından çok beğenildi. Trabzon bir deniz şehri, balık şehri, hamsi şehri."

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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