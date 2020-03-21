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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

21.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:26
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Miraç Kandili mesajı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Zorluoğlu, mesajında, Miraç Kandili'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Miraç Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Zorluoğlu, miracın, Hazreti Muhammed'in şahsında insanlığa sunulmuş ulvi bir yükselişin sembolü olduğunu aktardı.
Zorluoğlu, beş vakit namazın, İslam dininde çok önemli bir yere sahip faziletlerle dolu miraç gecesinde farz kılındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Yine bu gece, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdelenirken Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirilmiştir. Yüce dinimiz adına tüm bu güzelliklerin yaşandığı Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini rabbimden diliyorum. Miraç gecemiz mübarek olsun."

Kaynak: AA

Etiketler : Murat Zorluoğlu, Miraç Kandili, Trabzon, Güncel

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