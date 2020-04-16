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Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantı düzenledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile nisan, mayıs ve haziran ayı meclis toplantılarının iptal edilmesi üzerine olağanüstü toplandı.

16.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:06
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantı düzenledi
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile nisan, mayıs ve haziran ayı meclis toplantılarının iptal edilmesi üzerine olağanüstü toplandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü toplantı öncesi koronavirüs kapsamında gerekli tedbirler alındı.
Zorluoğlu, toplantıda geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden AK Parti Sürmene Meclis Üyesi İbrahim Sedef'in yerine görevlendirilen Mustafa Sekban'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında devlet olarak çok büyük bir özveriyle her kademede gayret gösterildiğine vurgu yapan Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"Bu mücadelenin çok önemli bir parçası da başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere il ve ilçe belediyelerimizdir. Alanda hükümetimizin aldığı kararların uygulanmasının her safhasında belediyelerimiz ve belediye personelimiz var. Ben bu vesile ile bütün ilçe belediye başkanlarımıza bugüne kadar salgınla mücadelede gösterdikleri dayanışma ve özveri için yürekten teşekkür ediyorum. Bütün belediye personelimize hakikaten buradan alkışlarımızı, teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Şüphesiz bu sürecin ana kahramanları sağlık çalışanları olmakla birlikte belediyelerimizin zabıtaları başta olmak üzere vefa destek gruplarında çalışan personellerimiz, alanların, caddelerin, kurumların temizlenmesi için uğraşan temizlik görevlilerimiz, itfaiye personelimiz, yine belediyemizin tüm çalışanları da hakikaten pandemi ile mücadelede gece gündüz demeden çalışıyorlar. Onlara da bir kere daha teşekkür ediyoruz."
Zorluoğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden gazeteci Harun Yavruoğlu ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş için de taziyelerini ileterek, meclis üyesi Ufuk Hoş'un eşine de acil şifalar diledi.
Gündem maddeleri öncesi söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir, koronavirüs salgını nedeniyle toplantının uzun sürmemesi için maddelerin okunarak oylanmasını önerdiği, CHP ve İYİ Parti Gruplarının da destek vermesi üzerine gündem maddelerine geçildiği belirtildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Meclis Toplantısı, gündemdeki 17 maddenin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Trabzon, Güncel
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