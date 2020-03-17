Trabzon Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
17.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:04
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların il genelinde yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.
Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında, koronavirüs nedeniyle yoğun bir tempo içerisinde faaliyet gösteren resmi kurum araçlarının dezenfekte edildiğini ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi olarak halkı koronavirüs riskinden korumak adına ilk günden itibaren başlattıkları dezenfekte çalışmalarını artırdıklarını vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"Bu süreçte özveri ile işlerinin başında olan sağlık çalışanlarımızı ve güvenlik görevlilerimizi risklerden korumaya özel önem gösteriyoruz. Bu kapsamda Türk Kızılay'a ait araçlar, polis araçlarımız, belediyemizin hizmet araçları ve cenaze araçlarımız ile cezaevine ait araçlarda da yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın ve onlarla ilişki içerisinde olan vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Dezenfekte çalışmalarımız belirlenen program dahilinde süratli bir şekilde devam edecek. Ülke genelinde alınan tüm tedbirlerle bu dönemi en az zararla kapatacağımıza inanıyorum."
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların il genelinde yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.
Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında, koronavirüs nedeniyle yoğun bir tempo içerisinde faaliyet gösteren resmi kurum araçlarının dezenfekte edildiğini ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi olarak halkı koronavirüs riskinden korumak adına ilk günden itibaren başlattıkları dezenfekte çalışmalarını artırdıklarını vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"Bu süreçte özveri ile işlerinin başında olan sağlık çalışanlarımızı ve güvenlik görevlilerimizi risklerden korumaya özel önem gösteriyoruz. Bu kapsamda Türk Kızılay'a ait araçlar, polis araçlarımız, belediyemizin hizmet araçları ve cenaze araçlarımız ile cezaevine ait araçlarda da yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın ve onlarla ilişki içerisinde olan vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Dezenfekte çalışmalarımız belirlenen program dahilinde süratli bir şekilde devam edecek. Ülke genelinde alınan tüm tedbirlerle bu dönemi en az zararla kapatacağımıza inanıyorum."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu