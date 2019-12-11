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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden hamsili 'eser' paylaşımı

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından, ABD'nin Miami kentinde 120 bin dolara satılan sanatçı Maurizio Cattelan'ın, 'Komedyen' adını taşıyan ve duvara bantlanmış gerçek bir muzun sergilendiği eserine göndermede bulunularak, ilginç bir paylaşım yapıldı.

11.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:59Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden hamsili 'eser' paylaşımı

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından, ABD'nin kentinde 120 bin dolara satılan sanatçı Maurizio Cattelan'ın, 'Komedyen' adını taşıyan ve duvara bantlanmış gerçek bir muzun sergilendiği eserine göndermede bulunularak, ilginç bir paylaşım yapıldı. Duvara bantlanmış hamsi fotoğrafı, 'Eser dediğin böyle olur. Buğulaması daha da güzel olur' ifadeleriyle paylaşıldı.

Miami kentindeki Perrotin Art Basel Miami'de sergilenen ve İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'a ait olan, 'Komedyen' adını taşıyan ve duvara bantlanmış gerçek bir muzun sergilendiği eseri, 120 bin dolara alıcı buldu. Konunun basında geniş yer alması üzerine Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı. Duvara bantlanmış hamsi fotoğrafı, 'Eser dediğin böyle olur. Buğulaması daha da güzel olur' ifadeleriyle paylaşıldı. Paylaşıma Trabzonlular yorumlarla destek verdi.



Trabzon, Miami, Güncel

Kaynak: DHA

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