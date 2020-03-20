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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden "Hayde Eve" çağrısı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında pankartlarla "Hayde Eve" çağrısı yaptı.

20.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:17
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında pankartlarla "Hayde Eve" çağrısı yaptı.
Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Hayde Eve" yazılı levhalar, kentte halkın yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelerdeki banklara monte edildi.
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Fatih Parkı, Kanuni Parkı, Sanat Sokağı ve Atapark Çay Bahçesi'ndeki banklara yerleştirilen levhalarda, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun "Hayde Eve. Oturulacak en güzel yer evimizdir. Bu süreci atlattıktan sonra buralarda oturup hep birlikte çay içeceğiz." mesajı yer alıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, zorunlu olmadıkça herkesin evde kalması gerektiğini vurguladı.
Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreci atlatabilmek için her alanda yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Biz çalışmalarımızı gerçekleştirirken hemşehrilerimizin de evden çıkmamalarını ve kalabalık ortamlarda bulunmamalarını rica ediyoruz. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın kendilerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir. İnşallah bu süreci tamamladığımızda parklarda birlikte oturacağız."

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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