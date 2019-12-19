Haberler » Güncel » Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne 2 ödül - Haber

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne 2 ödül

Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Golden City Awards ödülleri, sahiplerini buldu.

19.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:32Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne 2 ödül
Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Golden City Awards ödülleri, sahiplerini buldu.

"Yaşama Değer Katanlar" Şehircilik Ödülleri adı altında düzenlenen gecede Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı en başarılı Büyükşehir Belediyesi ve 'Engelsiz Yaşam Projesi' ile en iyi proje ödülüne layık görüldü.

Kamu kurum kuruluşları ile sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın isimlerinin katılım sağladığı gecede pek çok kategorideki ödüller törenle sahiplerine verildi. Akademik kuruldan oluşan yarışma seçici jürisi, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin "Engelsiz Yaşam Akademisi" projesini 2019 yılının en başarılı projesi seçerek ödüle değer buldu. Yine 'Halkın Enleri' kategorisinde yapılan oylamada halkın başarılı bularak en çok oy verdiği Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılının en başarılı Büyükşehir Belediyesi seçildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yoğun programı nedeniyle geceye katılamazken, ödüller Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Hilmi Saran'a takdim edildi. - TRABZON

Siyaset, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:20 Mersinli temizlik işçisi sosyal medyayı salladı - Haber
13:20 Petrol şirketi Chevron'un işçileri Nijerya'da grev başlattı - Haber
13:18 Başkentte otobüs sürücülerine kişisel gelişim eğitimi - Haber
13:15 Şehir, Gazi Yarı Maratonu'na hazır - Haber
13:14 OSB MYO yeni binasında eğitimde - Haber
13:11 Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı: İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46 Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:17 Prof. Dr. Seyyal Ak: İnsanlara ve diğer hayvanlara da bulaşabilir - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
19.12.2019 13:30:31