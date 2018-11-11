Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Çalışmaları

Trabzon
Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Cudibey Ortaokulu ve Trabzon Öğretmenevi'nin yerine yapılacak olan binaların yüzde 25'inin tamamlandığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon'da şehir merkezine yeni bir meydanın kazandırılması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Cudibey Ortaokulu ve Trabzon Öğretmenevinin yerine yapılacak olan binaların kaba inşaatının devam ettiği belirtildi.
Cudibey İlköğretim Okulu'nun kaba inşaatının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, öğretmenevinin ise betonarme imalatına başlandığı belirtildi.
Okul ve öğretmenevinin yapımının tamamlanmasından sonra Karagöz Meydanı'nda bulunan eski okul ve öğretmenevinin yıkılarak meydanın yeniden düzenlenerek vatandaşların kullanımına sunulacağı bildirildi.
Toplamda 6 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan ve 17 bin metrekare inşaat alanının olduğu öğretmenevi ile ortaokulun kurulacağı alanın inşaat çalışmalarının yüzde 25'lik bölümünün tamamlandığı kaydedildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, tarihi Karagöz Meydanı'nı yeniden Trabzon'a kazandırmak için uzun zamandır çalıştıklarını ifade etti.
Alana 150 yataklı öğretmenevi ile 36 derslikli Cudibey Okulu'nu yapacaklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:
"Bu tarihi alanda bulunan okul ve öğretmenevini yıkarak burayı kentsel meydan olarak yeniden düzenleyeceğiz. Böylece Trabzon şehir merkezine ikinci bir kent meydanı kazandırmış olacağız. Bu alanın altının otopark olarak düzenlenmesi yönünde de çalışmalar gerçekleştireceğiz. Yaptığımız inşaat çalışmalarında önemli bir mesafe aldık. İnşaatların yüzde 25'lik kısmı bitirildi. Okul inşaatının kabası tamamlandı. Öğretmenevinin betonarme çalışması da başlamak üzere."
Trabzon
11 Kasım 2018 Pazar 10:46