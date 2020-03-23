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Trabzon Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kaynak, sıhhi tesisatçı ve boru tesisatçısı olmak üzere toplamda 33 personel alımı yapacak.

23.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:08
Trabzon Büyükşehir Belediyesi personel alacak
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kaynak, sıhhi tesisatçı ve boru tesisatçısı olmak üzere toplamda 33 personel alımı yapacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel AŞ bünyesinde çalıştırılmak üzere açık kalan pozisyonlarda çalıştırılmak üzere personel alınacağı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"23 Mart'ta ilan ettiğimiz personel alım sonuçlarının ardından yeterli sayıda personel temin edilememesi nedeniyle 2 kaynakçı, 31 sıhhi tesisatçı veya diğer sıhhi tesisat işçileri ve boru tesisatçıları alımı için ilana çıkıyoruz. Adaylar 24 Mart Salı ile 29 Mart Pazar tarihleri arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesinin www.trabzon.bel.tr, TİSKİ Genel Müdürlüğünün www.tiski.gov.tr ile Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinin www.trabsu.com.tr internet adresleri üzerinden müracaatlarını yapabilecekler."

Kaynak: AA

Etiketler : personel alımı, Trabzon, Güncel

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