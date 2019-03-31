Trabzon Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Trabzon için sandığa giden vatandaşlar, Trabzon Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Trabzon seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Trabzon'da kim önde? Trabzon seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Trabzon Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı adına AK Parti'den Murat Zorluoğlu yarışacak. Millet İttifakı adına ise İYİ Parti'den Atakan Aksoy seçime katıldı. SP'den Hasan Saka, DSP'den Hadiye Solmaz Trabzon Belediye Başkanlığı için aday oldu.

TRABZON İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI



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TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Trabzon'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Trabzon'da 2014'de yerel seçimlerde CHP adına Mehmet Volkan Canalioğlu, AK Parti adına Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, MHP adına Hüseyin Örs aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu % 59.39 oy oranı ile Trabzon Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP'den Mehmet Volkan Canalioğlu ise % 24.90 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP adayı Hüseyin Örs % 11.14 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.