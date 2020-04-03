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Trabzon Büyükşehir Belediyesi sosyal ve ekonomik tedbirler uyguluyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 65 yaş üstü ve altında yardıma ihtiyacı olan kişilere çeşitli gıda ve hijyen malzemesi ulaştırdıklarını bildirdi.

03.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:04
Trabzon Büyükşehir Belediyesi sosyal ve ekonomik tedbirler uyguluyor
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 65 yaş üstü ve altında yardıma ihtiyacı olan kişilere çeşitli gıda ve hijyen malzemesi ulaştırdıklarını bildirdi.
Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Partili belediye başkanları ile dün video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kentteki çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunduğunu aktaran Zorluoğlu, koronavirüs sürecinin en başından itibaren gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.
Tedbirleri disiplinli şekilde uyguladıklarının altını çizen Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Bir taraftan hükümetimizin gönderdiği emir ve direktifleri sahada uyguluyoruz diğer taraftan da belediye olarak bir takım inisiyatifler ve bazı ilave tedbirler alıyoruz. Bu manada vatandaşımızın bilgilendirmesine ve bilinçlendirilmesine dönük tüm mecraların aktif şekilde kullanılması çalışmalarına önem veriyoruz. Neredeyse ulaşmadığımız alan bırakmamak üzere temizlik ve hijyen noktasında 18 ilçemizde yaptığımız çalışmalarla sosyal tedbirler anlamında özellikle 65 yaş üstü ve altı olup da mağdur durumda bulunan vatandaşlarımıza dönük çeşitli gıda ve hijyen malzemesi yardımları yapıyoruz."
Zorluoğlu, ekonomik tedbirler de aldıklarını belirterek, "Kiracılarımızdan başlayarak kapanan yerlerden kira alınmaması ve mevcut kiraların ertelenmesi gibi ekonomik tedbirler uygulanıyor." ifadesini kullandı.
Su kesintisini tamamen kaldırdıklarını anımsatan Zorluoğlu, şöyle devam etti:
"Mevcut kesilmiş olanlar varsa da onları tekrar geri açtık. Aynı zamanda su ile alakalı olarak sayaç okuma sürecini durdurduk. Bu ay bir önceki ayın yüzde 70'ini faturaya yansıtacağız, kalan kısmını bu afetten kurtulduktan sonra inşallah vatandaşımızla mahsuplaşacağız. Yine bu ay 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da su ücreti tahakkuk ettirmeyeceğiz."
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Kaynak: AA

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