Trabzon Büyükşehir Belediyesi Vatandaşları Uyardı

Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, Büyükşehir Belediyesinin Toprak Analiz Laboratuarında yapılan tahlillerin sonucuna göre tarım alanlarında kireç ve organik madde eksikliği görüldüğünü ifade ederek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Başkan Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Analiz Laboratuarını 2015 yılında hizmete açtıklarını belirterek, 2018 yılına kadar toplam 3 bin 987 adet toprak analizi yapıldığını bildirdi.
Bu analizler sonucunda Trabzon İli 2018 Yılı Toprak Verimlilik Raporu'nu hazırladıklarını ifade eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:
"Yapılan analizler sonucunda Trabzon'daki tarım alanlarında genel olarak kireç ve organik madde eksikliği görüldü. Fosfor ve potasyum miktarının ise yeterli ya da fazla olduğu görüldü. Bu durumda çiftçilerimizin analiz yaptırmadan kullanacağı azot, fosfor ve potasyum içeren NPK gübrelerine gereksiz harcama yapıldığı ve en tabi kaynağımız olan topraklarımızın kimyasal açıdan kirleneceği unutulmamalıdır. Büyükşehir Belediyesi Toprak Analiz Laboratuarının verdiği hizmetten tüm çiftçilerin yararlanmasını istiyoruz. Laboratuarımızda sadece 15 lira karşılığında halkımıza bu hizmeti veriyoruz. Bir tahlilin maliyeti belediyemize 30 lira olmakla birlikte herkesin bu hizmetten yararlanması için maliyetin yarı fiyatına bu hizmeti gerçekleştiriyoruz. Toprak numuneleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen toprak verimlilik analizlerine tabi tutularak, toprak reaksiyonu, toplam tuz, bünye, organik madde, fosfor, potasyum ve kireç açısından analiz edilmektedir. Böylece tarım alanlarının eksiklik ve fazlalıkları tespit edilmektedir. Bu analizler sonucunda yapılan gübrelemeler ile hem üründe artış sağlanmakta hem de en önemli kaynaklarımız olan topraklarımız korunmaktadır. Şehrimizdeki hemşehrilerimin bu önemli hizmetten yararlanmalarını özellikle talep ediyorum."