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Trabzon Büyükşehir Belediyesince danışmanlık hizmeti veriliyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunuluyor.

01.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:52Trabzon Büyükşehir Belediyesince danışmanlık hizmeti veriliyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunuluyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetlerinin her kesim tarafından yoğun ilgi gördüğü belirtildi.
Açıklamada, danışmanlık hizmetlerinin 7'den 70'e her kesimin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla başlatıldığı vurgulanarak, "Bireylerin evlilikleri ve boşanmaları sırasında sorunların üstesinden daha rahat şekilde gelebilmeleri için aile, kadın, çocuk danışma hizmetimiz devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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