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Trabzon Büyükşehir Belediyesinde dezenfekte çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına karşı önlem amacıyla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

19.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:32
Trabzon Büyükşehir Belediyesinde dezenfekte çalışmaları
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına karşı önlem amacıyla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kamu kurumlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin, halkın sağlığını korumak adına çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.
Zorluoğlu, sadece merkezde değil, ilçelerde de program kapsamında titizlikle dezenfeksiyon çalışması yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"En yakın çalışma arkadaşlarımız olarak gördüğümüz muhtarlarımız ve koronavirüs nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımızı risklerden korumak için yürüttüğümüz dezenfeksiyon çalışmalarımız sürüyor. Sayın Sağlık Bakanımızın da dediği gibi 'Sorun küresel mücadele ulusal' anlayışıyla hareket etmeliyiz. Bu noktada el ele vererek hepimiz üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak dezenfeksiyon çalışmalarımıza yoğun şekilde devam edeceğiz."
Ekipler, merkez ve ilçelerde bulunan aile sağlığı merkezleri ile mahalle muhtarlıkları başta olmak üzere, noterler, itfaiye istasyonları ve araçları, PTT tahsilat noktaları, kargo hizmet binaları, TİSKİ tahsilat ile abone birimleri, Büyükşehir Belediyesine ait gasilhaneler ve cenaze araçlarında da dezenfeksiyon çalışması yapıldığı kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Trabzon, Güncel

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