TRABZON-Çay işçilerini taşıyan otomobil direğe çarparak alev aldı 3 ölü, 1 yaralı-2

Çay işçilerini taşıyan otomobil direğe çarparak alev aldı 3 ölü, 1 yaralı-2TRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan çay işçilerinin içerisinde olduğu otomobil elektrik direğine çarparak alev aldı.

23.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:56
Çay işçilerini taşıyan otomobil direğe çarparak alev aldı 3 ölü, 1 yaralı-2
TRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan çay işçilerinin içerisinde olduğu otomobil elektrik direğine çarparak alev aldı. Kazada otomobildeki Azerbaycan uyruklu 3 çay işçisi yanarak yaşamını yitirdi, 1 işçi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 1130 sıralarında Of-Çaykara karayolunda meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Fariş Farişov'un kullandığı 61 MA 0611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptıktan sonra alev aldı. Otomobilde sıkışan 3 çay işçisi yanarak can verdi, sürücü ise yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında 3 çay işçisinin cansız bedeni otomobilden çıkarıldı. Yaralı sürücü ise olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 işçinin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Azerbaycan uyruklu 3 işçinin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.
VALİ KAZA YERİNDE
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu alev aldığını belirterek kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin ise yaralandığını söyledi. TRABZON-Çay işçilerini taşıyan otomobil direğe çarparak alev aldı 3 ölü, 1 yaralı-2

Kaynak: DHA

Etiketler: Çay, Güncel, Haber

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