Trabzon Çocuk Evleri'ndeki çocuklardan, Elazığ'a yardım

TRABZON'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan koruma altındaki çocuklar, harçlıklarından biriktirdikleri paraları Elazığ 'da depremden zarar gören vatandaşlara gönderdi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türkiye, el birliği ile yaraları sarmaya çalışıyor. AFAD koordinesinde, deprem bölgesine, ülkenin dört bir yanından yardımlar ulaştırılıyor. Bahçecik Mahallesi'nde yer alan Trabzon Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan koruma altındaki çocuklar, da yardımlara duyarsız kalmadı. Çocuklar, cep harçlıklarından biriktirdikleri paraları, Elazığ'da depremden zarar gören vatandaşlara gönderilmesi için Trabzon Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Salih Köse'ye teslim etti. Çocukların duyarlı davranışı karşısında duygulanan Köse, toplanan 2 bin 361 TL'yi, AFAD'ın yardım hesabına yatırdı. Sitede çocukların aralarında topladığı para miktarındaki rakamın, Elazığ'ın plakası 23 ve 61 olan Trabzon'un plakasının yer alması dikkat çekti.

BİSİKLET PARASINI VAN'A GÖNDERMİŞTİ

Öte yandan toplumsal olaylarda hassasiyet gösteren Çocuk Evleri'nin, Yetiştirme Yurdu olduğu dönemde, koruma altındaki Muhammet Demirci (21), 2011 yılında Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından açılan yardım kampanyasına, bisiklet almak için harçlıklarından biriktirdiği 61 liralık yardımla katılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Başbakan'lık döneminde yaptığı bir toplantıdaki konuşmasında; o yıllarda 12 yaşında olan Muhammet Demirci'den övgüyle bahsetmişti.