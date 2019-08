Trabzon'da 1,3 milyar lira bütçeli 216 proje hizmete alınacak

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Trabzonluları yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacak 1 milyar 365 milyon lira yatarım bedelli 216 projenin toplu açılış törenine davet etti.Revi, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı döneminde Trabzon'da her biri birbirinden önemli sayısız projenin altına imza atıldığını belirtti.Şehrin önemli sorunlarının çözülmesine katkı sağlayan projeler sayesinde Trabzonlulara güzel hizmetler sunduklarını vurgulayan Haydar Revi, şöyle devam etti:"Trabzon'un AK Parti iktidarından önceki dönem fotoğrafı ile AK Parti iktidarından sonraki fotoğrafını göz önüne alırsak, şehrimizin ne kadar geliştiği net bir şekilde ortadadır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde şehrimizde gerçekleştirdiğimiz büyük proje ve hizmetlerle hemşehrilerimizin takdirini kazandık. Her zaman ve her seçimde hemşehrilerimiz büyük bir teveccüh ile AK Parti'yi destekleyerek, bizi Trabzon'un ve Türkiye'nin birinci partisi ve tek başına iktidar yaptı."Revi, AK Parti'nin millete hizmet için hız kesmeden yoluna devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milletimize ve şehrimize hız kesmeden hizmet yapmaya, yeni projeler gerçekleştirmeye ve daha da büyümeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Trabzon'a teşrifleriyle açılışını gerçekleştireceğimiz 216 proje, şehrimizde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinin en güzel örneğidir. Bu projelerin toplam bedeli 1 milyar 365 milyon liradır. Partimiz iktidara geldiği günden bugüne kadar, açılışını yapacağımız bu projelerle birlikte yaklaşık 31,5 milyar liralık projeyi Trabzon'a kazandırmış ve hizmete açmıştır. Bu rakamlar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Trabzon'a yapılan yatırımların en fazla AK Parti iktidarı döneminde yapıldığının en büyük örneğidir."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'a büyük önem gösterdiğine de dikkati çeken Haydar Revi, Erdoğan'ın Trabzon'a karşı büyük hassasiyeti olduğunu aktardı.Revi, Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl ortalama 5 kere Trabzon'u onurlandırarak büyük projelerin açılışını yaptığını belirterek, "Hemşehrilerimiz de dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ve her zaman coşkulu kalabalıklarla reisinin yanında oluyor." ifadelerini kullandı.Haydar Revi, tüm Trabzonluları yarın saat 15.00'de 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacak 1 milyar 365 milyon liralık 216 projenin toplu açılış törenine davet etti.