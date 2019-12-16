Haberler » Güncel » Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu - Haber

Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde, kayalık alanda 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu.

16.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:02Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu
TRABZON'un ilçesinde, kayalık alanda 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri tarafından el konulan iskelette yapılacak inecelemeyle hayvanın türü belirlenecek.

Şahmelik Mahallesi sakinleri, bir arazideki kayalık alanda, 2 ayaklı bir hayvan iskeleti olduğunu fark etti. İskeleti cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Paylaşım üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri, iskeleti koruma altına aldı. Yapılacak inceleme ile iskeletin ait olduğu hayvan türü tespit edilecek.

'BÖYLE BİR ŞEY İLK KEZ GÖRDÜK'

Şahmelik Mahallesi Muhtarı Kamil Durukan, iskeleti bulunan hayvanın türünün yörede merak konusu olduğunu belirterek, "Orası taşlık kayalık bir yer, mahalleli görmüş. Hayvanın türünün ne olduğuna dair bir bilgimiz yok. Ben de görüntülerden izledim. Böyle bir hayvanı daha önce hiç görmedim. Yaklaşık birbuçuk metre uzunluğunda bir iskelet. Epey uzun ve iri gövdesi var. Böyle bir şey ilk kez gördük. Türü araştırılıyor, muhakkak ne olduğu ortaya çıkar. Yörede merak konusu oldu, biz de merak ediyoruz" dedi.


- Trabzon

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Beşikdüzü, Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:04 KKTC'den kalkan İHA Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşuna başladı - Haber
13:03 İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI: 11 AYDA AİLE İÇİ ŞİDDET KONULARINDA MAALESEF 40 KİŞİ HAYATINI... - Haber
13:03 Hakkarili dağcılar, 3 bin rakımlı dağa zirve yaptı - Haber
13:03 İbb'nin kiralık araç ihalesi geçerli teklif olmadığı için ertelendi - Haber
13:03 Spor fikret öztürk golf turnuvası sona erdi - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
11:39 85 yıllık piyango biletine gözü gibi bakıyor - Haber
16.12.2019 13:06:47