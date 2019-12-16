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Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kayalık alanda 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu. bulunan iskelet üzerinde yapılacak inceleme sonrasında hayvanın türü belirlenecek. Mahallenin muhtarı böyle bir şeyi ilk kez gördüklerini onların da merak ettiğini söyledi.

16.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:39

'un ilçesinde, kayalık alanda 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri tarafından el konulan iskelette yapılacak incelemeyle hayvanın türü belirlenecek.

Şahmelik Mahallesi sakinleri, bir arazideki kayalık alanda, 2 ayaklı bir hayvan iskeleti olduğunu fark etti. İskeleti cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Paylaşım üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri, iskeleti koruma altına aldı. Yapılacak inceleme ile iskeletin ait olduğu hayvan türü tespit edilecek.

TÜRÜ İNCELEME SONRASINDA BELLİ OLACAK

Şahmelik Mahallesi Muhtarı Kamil Durukan, iskeleti bulunan hayvanın türünün yörede merak konusu olduğunu belirterek, "Orası taşlık kayalık bir yer, mahalleli görmüş. Hayvanın türünün ne olduğuna dair bir bilgimiz yok. Ben de görüntülerden izledim. Böyle bir hayvanı daha önce hiç görmedim. Yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda bir iskelet. Epey uzun ve iri gövdesi var. Böyle bir şey ilk kez gördük. Türü araştırılıyor, muhakkak ne olduğu ortaya çıkar. Yörede merak konusu oldu, biz de merak ediyoruz" dedi.

Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Beşikdüzü, Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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