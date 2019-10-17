Haberler » Güncel » Trabzon'da 1 DEAŞ'lı yakalandı

Trabzon'da 1 DEAŞ'lı yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis, terör örgütü DEAŞ'e mensup 1 kişiyi gözaltına aldı.

17.10.2019 10:55Trabzon'da 1 DEAŞ'lı yakalandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis, terör örgütü DEAŞ'e mensup 1 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Özel Harekat ekipleri ile birlikte Ortahisar'da düzenlediği operasyonda T.U. isimli şahsı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının verdiği ilk ifadesinde, "Suriye'de bulunan DEAŞ'lılar ile bağlantım var. Onlara eleman sağlamak için çeşitli faaliyetleri Trabzon'da ve çevresinde gerçekleştiriyorum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
T.U.'nun 'dini sohbetler' adı altında terör örgütüne militan kazandırmaya çalıştığı belirtildi.
(Şükrü Üçüncü/İHA)

Ortahisar, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:08 "İyi istihbarat çalışmasını çok net görüyoruz"
12:08 Schneider Electric, Edge bilişimdeki zorluklara yanıt sunuyor
12:08 Bilecik'te parti başkanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek
12:03 BİSİDAP üyelerinde Barış Pınarı Harekat'ına tam destek
12:08 Hastaneye gitmek için evden çıktı, 4 gündür kayıp
12:02 Gaziantep'te sıfır atık bilince tiyatro ile aşılanıyor
12:07 Barış Pınarı Harekatı'na destek
17.10.2019 12:09:53