Haberler » 3. Sayfa » Trabzon'da 1 DEAŞ'lı yakalandı

Trabzon'da 1 DEAŞ'lı yakalandı

Trabzon'da 1 DEAŞ'lı yakalandıTRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis, terör örgütü DEAŞ'a mensup 1 kişiyi gözaltına aldı.

17.10.2019 11:41
Trabzon'da 1 DEAŞ'lı yakalandı
TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis, terör örgütü DEAŞ'a mensup 1 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Özel Harekat ekipleri ile birlikte Ortahisar'da düzenlediği operasyonda T.U. isimli şahsı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının verdiği ilk ifadesinde, "Suriye'de bulunan DEAŞ'lılar ile bağlantım var. Onlara eleman sağlamak için çeşitli faaliyetleri Trabzon'da ve çevresinde gerçekleştiriyorum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
T.U.'nun 'dini sohbetler' adı altında terör örgütüne militan kazandırmaya çalıştığı belirtildi.
Trabzon'da 1 DEAŞ'lı yakalandı

Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:28 Resulayn'da şiddetli patlama kamerada
14:22 Sakarya'dan çalınan otomobil Kandıra'da terk edilmiş halde bulundu
14:21 Afgan güçleri, Taliban'a ait tüneli imha etti
14:19 İzne gelen polis, arkadaşını başından vurdu
14:14 Suç makinesi hırsızlar iş başındayken ev sahibine yakalandı
14:16 Nusaybin'e atılan havan topları güvenlik kamerasında
14:07 Hastaneye giden yaşlı şahıstan haber alınamıyor
17.10.2019 14:30:13