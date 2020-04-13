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Trabzon'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, 1 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

13.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:51
Trabzon'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, 1 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Şehirde karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e çıktı.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin görülen koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi. Daha önce de Çarşıbaşı ve Hayrat ilçesinde, 2 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Akçaabat, Güncel
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