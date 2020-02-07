Haberler » Güncel » Trabzon'da 150 yıllık tarihi çeşme çalındı - Haber

Trabzon'da 150 yıllık tarihi çeşme çalındı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 150 yıllık tarihi çeşme çalındı.

07.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:17Trabzon'da 150 yıllık tarihi çeşme çalındı
'un ilçesinde 150 yıllık tarihi çeşme çalındı.
Vakfıkebir- yolu üzerindeki tarihi çeşmenin yerinde olmadığını fark eden Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, durumu jandarmaya bildirdi.
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tescil edilen çeşmenin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çevredeki KGYS ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli araç ve kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, AA muhabirine, taştan yapılmış çeşmede Osmanlıca yazıların yer aldığını belirterek, çeşmenin restore edilmesinin planlandığını söyledi.
İhbar sonrası ekiplerin geniş çaplı araştırma başlattığını anlatan Şeref, şunları dile getirdi:
"Kendim Vakfikebir ilçe merkezinde oturuyorum ve her gün işim gereği bu güzergahta yolculuk yapıyorum. Sabah gelirken çeşmenin yerine olmadığını gördüm. Öncelikle çeşmenin içinde bulunduğu arazinin sahibini aradım, bilgisinin olmadığını söyledi. Daha sonra jandarmayı aradım ve ihbarda bulundum. Onlar da kayıtları aldılar ve incelemeye başladılar.
Çeşmenin altyapısının yeniden hazırlanması ve düzenlemeler için Trabzon Müze Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği yapılacaktı."

Vakfıkebir, Trabzon, Tonya, Çeşme, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 18:55:06