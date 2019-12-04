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Trabzon'da 160 kaçak yapı yıkıldı

TRABZON'un yaylalarında kaçak olduğu tespit edilen 160 kaçak yapının yıkımı tamamlandı.

04.12.2019 18:11 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:11Trabzon'da 160 kaçak yapı yıkıldı

TRABZON'un yaylalarında kaçak olduğu tespit edilen 160 kaçak yapının yıkımı tamamlandı. Kentte, 'imar barışı' kapsamı dışında kalan diğer kaçak yapılarda da yıkımlarının süreceği belirtildi.

ile sınırında yer alan, çarpık yapılaşma nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan, yaylalar için harekete geçildi. Doğu Karadeniz yaylalarında 31 Aralık 2017 tarihinden sonra imara aykırı olarak yapıldığı ve 'imar barışı' kapsamına girmediği tespit edilen bina, bina temeli, konteynır, baraka gibi kaçak yapıların yıkım işlemleri için çalışma başlatıldı. Ekiplerin iş makinesi eşliğinde yürüttüğü çalışmalarla; Trabzon'un Akçaabat, Araklı, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerinde toplam 160 yapının yıkımının tamamlandığı, 'İmar barışı' kapsamı dışında kalan diğer kaçak yapıların da yıkımına devam edileceği belirtildi.



Giresun, Trabzon, Güncel

Kaynak: DHA

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