Trabzon'da 2 mahalle karantinaya alındı
Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla karantinaya alındı.
09.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:50
Trabzon 'un Hayrat ilçesine bağlı 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hayrat ilçesine bağlı Pınarca ve Onur mahallelerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.
Karantina uygulamasının, bugün saat 08.00 itibarıyla başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA