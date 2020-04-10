Trabzon'da 2 mahalle karantinaya alındı
Trabzon'un Hayrat ve Çarşıbaşı ilçelerindeki birer mahalle karantinaya alındı.
10.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:10
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi ile Çarşıbaşı ilçesinin Kerem Mahallesi'nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.
Her 2 mahallede de karantina uygulamasının saat 16.00 itibarıyla başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA