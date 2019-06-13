13.06.2019 17:53
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Trabzon'da 20 günde 34 buluntu yeri saptandı

Trabzon

Trabzon'da akademisyenler tarafından gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmalarıyla bölgede çalışılan 20 günde 34 buluntu yeri tespit edildi.

Trabzon'da akademisyenler tarafından gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmalarıyla bölgede çalışılan 20 günde 34 buluntu yeri tespit edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Hülya Çalışkan Akgül'ün başkanlığında yürütülen arazi çalışmaları, KTÜ Harita Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği bölümleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi'nden araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirildi. 3 - 22 Eylül 2018 tarihleri arasında Trabzon'da yürütülen yüzey araştırması sonucu 34 buluntu yeri tespit edildi. Trabzon'un bilinmeyen tarihi geçmişinin araştırıldığı 20 günde çıkan bulgular Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen konferanslar anlatıldı. Yapılan sunumda araştırma hakkında bilgiler veren KTÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Hülya Çalışkan Akgül, "Kazılar neden önemlidir diye baktığımızda bu kazılar geniş ekiplere sahiptir. Bu tür kazı grupları farklı bilim dallarından kişilerin mensup olduğu çalışmalardır. Pek çok konu pek çok açıdan ele alınır. Uzun soluklu çalışmalardır. Trabzon'un bu tür çalışmalara ihtiyacı var" dedi.

Karadeniz bölgesinin kronolojisinin tamamlanabilmesi için böyle bir çalışmanın gerekli olduğuna karar verdiklerini vurgulayan Çalışkan, "Yapılan yüzey araştırmalarında bir takım mağara, kaya sığınakları ve taş aletler var. Üzülerek söylüyorum ki, yayınlarda söz edilen taş aletlere biz şimdiye kadar ulaşamadık. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla söz edilen taş aletlerin ne olduğunu anlayamıyoruz. Ancak taş aletlerin varlığı bize paleolitik dönem olabileceğini gösteriyor. Paleolitik dönemden sonra Trabzon kentinin kurulduğu iddia edilen M.Ö. 756 yılına kadar olan ara süreçte Trabzon hiçbir yerleşime sahne olmamış gibi görülüyor. Yani topraklar sessiz kalmış, sanki hiç kimse buradan geçmemiş, hiç kimse burada yaşamamış gibi görülüyor. Dolayısıyla biz bu kadar erken dönemlerin aydınlatılması ve Karadeniz bölgesinin kronolojisinin tamamlanabilmesi için böyle bir çalışmanın gerekli olduğuna karar verdik. Yola çıkarken bildiğimiz, bölgede hiçbir şeyi bilmediğimizdi. Ama neyi bilmediğimizi bilerek yola çıktık. Bu nedenle öncelikle Trabzon'u ve Doğu Karadeniz bölgesini ilgilendirebilecek uzak bölgelerdeki veri gruplarını derledik" ifadelerini kullandı.

Sunumun ardından Yrd. Doç. Dr. Hülya Çalışkan Akgül'e çiçek takdim edildi. - TRABZON
Kaynak: İHA
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Arkeoloji, Trabzon, Güncel

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