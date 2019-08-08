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Trabzon'da 217 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

'SUYU KAYNATARAK İÇİN' UYARISITrabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Maçka ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastanaye başvuranların sayısının 217 olduğunu belirterek, "Bunların hiçbirinde yatış endikasyonu olmadı.

08.08.2019 14:27 Trabzon'da 217 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

'SUYU KAYNATARAK İÇİN' UYARISI
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Maçka ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastanaye başvuranların sayısının 217 olduğunu belirterek, "Bunların hiçbirinde yatış endikasyonu olmadı. Hepsine reçete verildi ve bir kısmına da serum takılıp müşahedede tutularak gönderilmiş oldu. Sıkıntısız bir şekilde atlattık diyebiliriz. Halk sağlık ekiplerimiz gerekli incelemeleri yapıyorlar. Neden olarak aşırı yağmurlar, suların bulanıklaşmasına yol açabiliyor. Suların kendileri klorlama eksikliğinden olmuş olabiliyor. Yaz ishali olabiliyor. Yine turist ishali dediğimiz iklim, mekan değişikliklerinden kaynaklı da olabiliyor. Şu an için mümkünse birkaç gün içme sularının kullanılmamasını, aynı zamanda sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanarak tüketilmesini, herhangi bir kirli ortamdan temin etmemelerini ve mümkün olduğunca da suyu kullanacaklarsa da kaynatarak içmelerini öneriyoruz" dedi.



Trabzon, Maçka, Güncel

Kaynak: DHA

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