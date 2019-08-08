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TRABZON'DA 217 KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

TRABZON'un Maçka ilçesinde 217 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

08.08.2019 15:13
TRABZON'DA 217 KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
TRABZON'un Maçka ilçesinde 217 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. İlçede içme suyu kaynaklarından numune alınırken, olayın nedeni araştırılıyor.
Maçka ilçesinde dünden itibaren birçok kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede tedaviye alınanların sayısı 217'ye yükseldi. Tedavileri tamamlananlar taburcu edilirken, durumu ağır olan hasta bulunmadığı belirtildi. Sağlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığı ilçede su kaynaklarından incelenmek üzere numuneler alındı.
Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastanelere mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetle başvuranlar olduğunu belirterek tedavileri tamamlanan hastaların çoğunun taburcu edildiğini söyledi. Usta, başvuruların nedenlerinin araştırıldığını söyledi.
Eşini hastaneye getirdiğini anlatan Fahri Kalkan, Serum tedavisi uygulandı.Şikayeti henüz geçmedi. Neden olduğu konusunda henüz net bilgi verilmedi. Su veya havalardan dolayı olabileceği söylendi dedi.

Trabzon, Maçka, Güncel

Kaynak: DHA

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