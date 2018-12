Trabzon'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:15



Trabzon'un Sürmene ve Vakfıkebir ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü unutulmadı.Trabzon'un Sürmene ilçesinde Down Sendromu ve engelli öğrencilerin sergisi büyük ilgi gördü. Sürmene Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Muratlı Özel Eğitim Ana Okulu, Sürmene Yardımlaşma Vakfı Orta Okulu ve Sürmene Ahmet Yılmaz Özel Eğitim İş Uygulaması Lisesi Sürmene Kapalı Spor Salonunda yıl boyu yapmış oldukları eserleri engelliler haftası sebebiyle sergilediler.Down sendromu ve engelli öğrencilerin sergisine Sürmene Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, Trabzon Sosyal ve Aile Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt ile çok sayıda daire amiri ve veliler hazır bulundu.Serginin ardından tenis oynayan çocuklar gönüllerince eğlenirken kendilerini protokol üyeleri yalnız bırakmayarak yakından ilgilendi.Vakfıkebir'de özel eğitim öğrencileri folklor oynadı3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Vakfıkebir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Öğretim öğrencileri tarafından program düzenlendi. Vakfıkebir Fen Lisesi Konferans Salonunda yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda bir konuşma yapan öğretmen Ezgi Kılıç, "Günlük yaşamımızda engelli bireyleri çoğumuz görmüşüzdür. Kimi zaman elindeki beyaz bastonuyla yürüyen, kimi zaman söylemek istediğini işaretle anlatmaya çalışanlar, kimi zamanda tekerlekli sandalye ile karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışan bireyleri hep görmüşüzdür. Hatta bazı bireyler engelli olarak dünyaya gelmekte bazıları da sonradan başlarına gelen olaylarla engelli olmaktalar. Her ne şekilde olursa olsun bireyler engelli olarak yaşamını sürdüre bilmesi çok zordur. Onların çektiği sıkıntılar yetmezmiş gibi bazı kişilerin düşüncesiz ve sorumsuz davranışları onları kırmakta ve üzmektedir. Engelli bireylere karşı her zaman anlayışlı ve yardımsever olmalıyız" dedi.Şiirlerin okunduğu, kısa film gösterilerin sunulduğu, folklor gösterinin yapıldığı program öğrencilerin mehteran gösterisiyle sona erdi. - TRABZON