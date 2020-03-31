Trabzon'da 3 mahalle karantinaya alındı
Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı 3 mahalle karantinaya alındı.
31.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:14
Trabzon 'un Hayrat ilçesine bağlı 3 mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy , Pazarönü ve Geçitli mahallelerinin, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındığı belirtildi.
Karantina uygulamasının, bugün saat 16.00 itibarıyla başlatıldığı kaydedildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy , Pazarönü ve Geçitli mahallelerinin, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındığı belirtildi.
Karantina uygulamasının, bugün saat 16.00 itibarıyla başlatıldığı kaydedildi.
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Kaynak: AA