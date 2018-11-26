Trabzon'da "5'te Haftayım 10'da Biter" Projesi

Trabzon
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, "5'te Haftayım 10'da Biter" projesi kapsamında Araklı
Kaymakamlığı, Araklı Belediyesi ve Gençlik Merkezinin ortaklığında maç yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, günün her saatinde 7'den 70'e, kadın-erkek, çocuk- yaşlı herkesin futbolu yaşadığı Trabzon'da eski bir geleneği canlandırmaya çalıştıkları bildirildi.
Sokak araları, köy yolları, yaylalar ve nerede bir boş alan varsa oynanan "5'te Haftayım 10'da Biter" ruhunu yeniden canlandırmak amacıyla ilçede boş bir alanda oluşturulan sahada tahta çubuklardan kaleler yapılarak, Araklıspor'da oynayan eski futbolcular, siyasi parti temsilcileri, gazeteciler ve ilçe spor müdürlerinin oluşturduğu takımların karşı karşıya geldiği belirtildi.
Maçta, "3 korner 1 penaltı, anne-baba çağırırsa maç biter, pis burun vurmak yok, kaleden kaleye degajla atılan gol sayılmaz" gibi kuralların geçerli olduğu maçta çamur ve zeminin su ile dolu olmasına rağmen kıyasıya rekabet eden oyuncular, çocukluk yıllarındaki gibi maç sonunda üzerleri tamamen çamurla sahadan ayrıldı.
Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi
, çocukluğundaki gibi bu maçın da heyecanının büyük olduğunu belirterek, "Islıklarla haberleşerek herkes maçın oynanacağı alanda toplanır, kıyasıya maçlar yapılırdı. Toplar bazen, yol kenarına dizilen taraftarlar arasına karışırdı. Sanki o günleri yeniden yaşadık, duygu dolu bir maçtı." ifadelerine yer verdi.
Araklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dursun Ali Ayazoğlu da maçın yapıldığı alanın çocuklara ve gençlere tahsis edileceğini belirtti.
Araklı,Trabzon
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:34