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Trabzon'da 50 kişilik personel ihtiyacı karşılanacak

Trabzon'da, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, 50 kişilik personel ihtiyacı karşılanacak.

14.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:22Trabzon'da 50 kişilik personel ihtiyacı karşılanacak
'da, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, 50 kişilik personel ihtiyacı karşılanacak.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, istihdam seferberliğine katkıda bulunmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan MEGİP kapsamında firmaların eğitim taleplerinin alınmaya devam ettiği bildirildi.
MEGİP İl Çalışma Grubu'nun Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"MEGİP İl Çalışma Grubu Şubat ayı toplantısı TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, İŞKUR İl Müdürü İbrahim Büyük ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda mobilya sektöründen iki ayrı meslek dalında 50 kişilik eleman isteği için gerekli eğitim programlarının açılması kararı alındı."
Açıklamada, MEGİP'in sunduğu fırsatlar hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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