Haberler » 3. Sayfa » Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor - Haberler

Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor

Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçedeki 37 ayrı noktada başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ediyor.

24.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:48 Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor
'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçedeki 37 ayrı noktada başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ediyor.

Farklı zamanlarda çıkan örtü yangınlarına, Tarım ve Orman Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'ların da bulunduğu toplam 98 araç ve 450 personel katılıyor. Şu ana kadar bu yangınlardan yaklaşık 30'u ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, yangınlar neticesinde üç ilçede 6 ev zarar gördü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınlarda 100 hektarlık alan ile 10 hektarlık fındıklık zarar gördü. AFAD ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlarken, söz konusu yangınların mevsim itibariyle bahçelerde yapılan temizlik çalışmalarının rüzgarlı ve sıcak havaya denk gelmesi ile çıktığı bildirildi. Camilerden ve belediye hoparlörlerinden vatandaşlara anonslar yapılarak bahçe temizliği sırasında ateş yakmamaları istenirken, yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi. - TRABZON

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:18   CHP'ye ağır eleştiri: "Kağıt üzerinde 6 okun 4'ünü kırmış" - Haberler
19:12   Suriye'deki Amerikan askerlerine helikopterli 'Noel Babalar' hediyelerini verdi - Haberler
19:12   Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada - Haberler
19:09   Kuzey Kore'den ABD'ye üstü kapalı 'Noel hediyesi' tehdidi - Haberler
19:09   Dört cami ateşe verildi, Etiyopyalılar sokağa döküldü - Haberler
18:41   Son dakika: Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi - Haberler
18:18   ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor - Haberler
18:09   Putin: Rusya, dünyada sesten hızlı silaha sahip tek ülke, artık ABD'nin önüne geçtik - Haberler
17:47   İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı - Haberler
17:16   Bakan Selçuk'la görme engelli öğrenci arasında duygulandıran diyalog - Haberler
24.12.2019 19:31:35