Trabzon'da 750 litre dezenfektana el konuldu
Trabzon'da uygunsuz koşullarda üretildiği belirlenen 750 litre dezenfektana el konuldu.
10.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:38
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesinde Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan süreci fırsat bilerek uygunsuz koşullarda üretim yapıldığı belirlenen iş yerine baskın düzenlendi.
Usulsüz koşullarda üretilen 750 litre dezenfektana el konulurken, iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA