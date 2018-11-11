Trabzon'da 985 Köpek Tedavi Edildi

Trabzon
Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'a kazandırılan Türkiye
'nin en büyük Doğal Yaşam ve Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'nde 985 köpeğin tedavi gördüğü bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılının Kasım ayında hizmet vermeye başlayan merkezde bu güne kadar 445 köpeğin kısırlaştırıldığı, 911 köpeğin de aşılandığı aktarıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, merkezde 985 köpeğin tedavi gördüğünü anlatarak, 375 köpeğin ortama bırakıldığını, ayrıca merkezde tedavi görüp sahipsiz olan köpeklerden 355'inin de sahiplendirildiğini ifade etti.
Türkiye'nin en büyük sokak hayvanları bakım merkezini Trabzon'a kazandırmakla ne kadar doğru bir hizmet yaptıklarını merkezin bir yıllık raporunda daha net olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:
"Bizim için her canlı değerlidir. Canlının yaşam hakkına saygı duymak ve yaşaması için gereğini yerine getirmek durumundayız. 5 milyon lira bedelle yaptığımız Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'nden bir yılda 355 insanımız köpek sahibi olmuş. Başka bir deyimle 355 köpeğimiz bir yuvaya sahip olmuş. Bu çok sevindirici bir durum. Ayrıca merkezimizde bir yılda 985 köpek tedavi edilmiştir. Aynı anlayışla hizmetimize devam edeceğiz."
Türkiye,Trabzon
11 Kasım 2018 Pazar 15:46