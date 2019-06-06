Trabzon
'da araba dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
TRABZON - Trabzon'un Araklı
ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kayaiçi mahallesinde öğle saatlerinde Gökhan Türkmen
yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak dereye uçtu. Araç
içerisinde bulunan Yakup Aygün dere içerisinde akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen AFAD
ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Aygün'ün cansız bedenine kaza yerinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Kazada yaralanan Gökhan Türkmen ve Tevfik Altunbaş 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Gökhan Türkmen
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