Trabzon'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Trabzon
'da, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet ve 2 ayrı yaralama suçundan 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ç. ile "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve yaralama suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. yakalandı.
C.Ç. ve A.T'nin İl Emniyet Müdürlüğü ve Araklı
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA