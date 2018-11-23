Trabzon'da Aranan 3 Hükümlü Yakalandı

Trabzon
'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda haklarında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K, "birden fazla kişiyle birlikte silahlı yağma ve yaralama" suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. ve "hırsızlık" suçundan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.M. yakalandı.
Yakalanan hükümlüler, adliyeye sevk eşlemli için emniyete götürüldü.
Trabzon