Trabzon'da Aranan 3 Hükümlü Yakalandı

Trabzon
'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda haklarında çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ile 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. isimli şahıslar yakalandı.
Yakalanan hükümlüler, adliyeye sevk işlemleri için emniyete götürüldü.
Trabzon
25 Kasım 2018 Pazar 09:19