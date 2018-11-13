Trabzon'da Aranan 3 Kişi Yakalandı

13 Kasım 2018 Salı 15:22



13 Kasım 2018 Salı 15:22

Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan biri firari hükümlü 3 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, eş zamanlı olarak yapılan operasyonda belirlenen 3 adreste arama yapıldı.Aramada, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan B.O ve H.Y ile "kasten yaralama ve yağma" suçlarından hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü P.C yakalandı.Operasyon yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 53,05 gram bonzai, 29 ecstasy hap, hassas terazi, 2 ruhsatsız silah ve 12 mermi ele geçirildi.