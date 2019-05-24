Trabzon'da aranan 6 hükümlü yakalandı

Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 6 hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. ve aynı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.
Ekipler ayrıca, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı, "yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'yi ve aynı suçtan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ö. ve "hırsızlık" suçundan 1 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü
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Kaynak: AA