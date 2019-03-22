Trabzon'da Aranan Hükümlüler Yakalandı

Kaynak: AA

Trabzon'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "hırsızlık" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.G. ile 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.S, 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.B ve "birden fazla kişiyle birlikte geceleyin yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. yakalandı.Gözaltındaki şahısların işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.