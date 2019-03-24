Trabzon'da Aranan İki Şüpheli Yakalandı

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Trabzon'da, çeşitli suçlardan aranan şüpheli ile hakkında hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon, İstanbul ve Antalya'da, "açıktan hırsızlık ve güveni kötüye kullanma", "mala zarar verme" ve "oto hırsızlığı" olmak üzere toplam 12 olayın şüphelisi olarak aranan Y.H. yakalandı.Şahsın işlemlerinin, Çarşı Polis Merkezi Amirliğince yürütüldüğü bildirildi.Öte yandan, hakkında Trabzon adli makamlarınca "uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.T. gözaltına alındı.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.