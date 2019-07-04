Trabzon'da asayiş

Trabzon'da, fuhşa teşvik ve aracılıktan 8 işletmeye kapatma cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunca Çömlekçi Mahallesi ve Taşbaşı mevkisinde faaliyet gösteren otel ve restoranlarda denetim yapıldı.

Denetimlerde, "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlarından işlem yapılan 1 otel, 1 kafe ve 6 restorana 90'ar gün kapatma cezası uygulandı.

Öte yandan, günübirlik kiraya verilen işletmelere yönelik 32 ekip ve 73 personelin katılımıyla il merkezinde 176, ilçelerde 258 adreste yapılan denetimlerde. 5 adreste 19 kayıtsız yabancı şahıs tespit edildi.

Beş işletmeye, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Ek-1. maddesi gereği toplam 36 bin 760 lira idari para cezası, 1 işletmeye ise ikinci kez aynı kanun maddesini ihlalden kapatma cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen kontrollerde, B.A'nın üst aramasında yaklaşık 130 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA