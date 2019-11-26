Haberler » Güncel » Trabzon'da asayiş - Haber

Trabzon'da asayiş

Trabzon'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

26.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:10Trabzon'da asayiş
'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güvenliği için yapılan denetimlerde, Ortahisar ilçesi Yalıboyu polis uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araç içerisinde 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 8 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Öte yandan, hakkında adli makamlarca 3 ayrı suçtan yakalama kaydı ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.K'nin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Trabzon, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:22 Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
12:20 Eskişehirspor'da son 4 sezon içerisinde 7 başkan değişti
12:20 Trakya'ya 148 milyon liralık kalkınma desteği
12:17 Aksaray'da saha uzantılı masa başı tatbikat, gerçeği aratmadı
12:16 Ege'nin kış turizm noktası 'Denizli Kayak Merkezi' ilk kar yağışını aldı
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
00:41 Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:22:31