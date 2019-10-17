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Trabzon'da asayiş denetimleri

Trabzon'un il ve ilçelerinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

17.10.2019 11:25Trabzon'da asayiş denetimleri
Trabzon'un il ve ilçelerinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerce il ve ilçelerde yapılan denetimlerde, 67'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 bin 120 şahıs, 996 araç, 29 iş yeri ve 33 parkın kontrol edildiği belirtildi.
Kontrollerde, bir kişiye Kabahatler Kanunundan işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kontrollerde 2,63 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, 60 araca 15 bin 605 lira para cezası uygulanmış ve 11 araç trafikten men edilmiştir."

Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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