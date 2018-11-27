Trabzon'da Asayiş Uygulamaları

Trabzon
'da, son bir hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü
ile İl Jandarma Komutanlığı sahasında gerçekleşen çalışmalarda, 2 bin 230 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarda, 11 şahsın yakalandığı, iki şahsın emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı, adli makamlara sevk edilen 3 kişiden 2'sinin tutuklandığı, 1'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 3 kişinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği, 3 kişinin ise dosya kapsamında başka illere sevk edildiği bildirildi.
İl genelinde yapılan asayiş denetim ve kontrollerinde ise yabancı uyruklu 3 şahsa fuhuş ve diğer suçlardan dolayı sınır dışı işlemi başlatıldığı aktarılan açıklamada, değişik suçlardan arama kaydı olan 74 şahsın yakalandığı, kayıp olduğu bildirilen 7 kişinin bulunduğu, Kabahatler Kanunu'ndan başta vatandaşın huzurunu bozan, kamu düzeni ve güvenliğine aykırı hareket eden 88 kişiye işlem yapıldığı, uyuşturucu, hırsızlık, cinsel saldırı, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçları başta olmak üzere toplam 54 olayın aydınlatılarak 76 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise toplam 7 bin 844 araç ve sürücünün kontrol edildiği, bin 722 araç sürücüsüne toplam 519 bin 610 lira cezai işlem uygulandığı, çevreye rahatsızlık veren, gürültü çıkaran, abartı egzoz kullanan 10 araç sürücüsüne de idari para cezası kesildiği aktarıldı.
Emniyet kemeri denetiminde 2 bin 79, motosiklet denetimlerinde 77, yolcu taşıyan araç denetimlerinde 334, yük taşımacılığı yapan araçların denetiminde 2 bin 167, okul servis araçları denetiminde 77, alkol denetimlerinde 828, radarlı hız denetimlerinde 228 aracın denetlendiği ve toplam 223 sürücüye işlem yapıldığı ve 53 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yürütülen çalışmalarda ise kentte yapılan Huzur
ve Güven uygulamasında, 14 tamirhane, depo ve servislerin kontrol edilerek 2 bin 46 şahıs ve bin 82 aracın sorgulandığı, denetimlerde 29 araca 3 bin 640 lira para cezası kesildiği, arama kaydı bulunan 1 aracın yakalandığı, 1 aracın da trafikten men edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kasten yaralama, hakaret ve tehdit olayları başta olmak üzere meydana gelen 28 asayiş olayında 26 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 23 zanlının yakalanarak adli makamlara sevk edildiği bilgisi verildi.