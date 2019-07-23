Trabzon'da aşılı fındık ağaçları meyveye durdu

Trabzon
'da aşılı meyve ağaçlarının meyveye durduğu bildirildi.
Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, 2014 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Giresun
Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret Borsası tarafından ortaklaşa yürütülen "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde Ekrem Zengin'e ait Türkiye'de üretici bazında tesis edilen ilk aşılı fındık bahçesini ziyaret etti.
Bahçede henüz 5 yaşında olan fındık ağaçlarının ortalama 3'er kilogram fındık verdiğini belirten Gülbay, ekonomik verim yaşı olan 8-10 yaşlarında ağaç başına ortalama 8-10 kilogram mahsul elde edilebileceğini, bunun da dekara 300-400 kilogram verim alınması anlamını taşıdığını aktardı.
Gülbay, aşılı olan bu ağaçların dip sürgünü vermediğini, dolayısıyla bahçelerde dip sürgün ve dal budamalarından kaynaklanan işçilik maliyetinin olmadığına dikkati çekti.
Kazık kök sistemine sahip bu ağaçların kuraklığa daha dayanıklı olduğuna işaret eden Gülbay, hastalık ve zararlılardan da etkilenmelerinin çok düşük seviyede gerçekleştiğini anlattı.
Gülbay, yörede fındık hasadının yaklaştığını da anımsatarak, çiftçilerden hasat için acele etmemelerini, il ve ilçe müdürlükleri ile irtibata geçerek hasat tespit komisyonunun belirleyeceği tarihleri dikkate alarak hasada başlamalarını istedi.